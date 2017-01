E´ arrivato a sorpresa “I GIVE YOU POWER”, il brano inedito degli ARCADE FIRE insieme a Marvis Staples.



Il brano, accompagnato da uno static video visibile su http://bit.ly/2jtWmOj, arriva il giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e tutti i ricavi del brano verranno devoluti a American Civil Liberties Union (ACLU).



“I GIVE YOU POWER”, dopo il debutto su TIDAL, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.



Il brano è stato pubblicato senza dichiarazioni ufficiali della band se non i post apparsi sui social ufficiali degli ARCADE FIRE che dicevano: “It’s never been more important that we stick together and take care of each other. Love”.









www.arcadefire.com (cs)