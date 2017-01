Prosegue la lunga vita di Simili/Similares (Atlantic Warner Music), l’ultimo album di inediti di Laura Pausini uscito a novembre 2015, da oggi è, infatti, in rotazione e disponibile su tutte le piattaforme digitali 200 note, un nuovo singolo scelto per festeggiare il successo di questo progetto culminato con la recente nomination dell’album ai prossimi Grammy Awards come Best Latin Pop Album.



Si tratta di un nuovo riconoscimento per questo album, pubblicato in oltre 60 paesi del mondo anche in versione spagnola, che è stato certificato triplo disco di platino in Italia e ha raggiunto i vertici delle classifiche di vendita in tutto il mondo.



I Grammy Awards sono i premi più prestigiosi che ogni anno vengono assegnati nel mondo della musica; non si tratta della prima volta di Laura Pausini ai Grammy, unica artista italiana ad essersi aggiudicata la statuetta per la versione spagnola dell’album "Resta in ascolto, sempre nella categoria “Miglior album pop latino” nel 2006. In carriera Laura si è aggiudicata anche 3 Latin Grammy e oltre 40 tra i premi musicali più ambiti a livello italiano e mondiale.



Simili è stato anche un tour mondiale di grandissimo successo che ha visto Laura protagonista, a giugno 2016, del suo primo tour negli stadi Italiani con oltre 180mila spettatori in 4 concerti-evento (4 e 5-giugno a San Siro, 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e 18 giugno all’Arena della Vittoria di Bari). Un tour che ha segnato un nuovo record per l’artista: dopo essere stata la prima donna ad esibirsi sul palco di San Siro nel 2007, Laura è anche la prima artista ad esibirsi qui per due date di seguito.



Alle 4 date italiane è seguito un tour mondiale di successo che ha toccato le città più importanti del Nord, Centro e Sud America oltre che europee.



E proprio 200 note è il brano scelto per celebrare il lungo successo di questo progetto. Una ballad profonda - parole di Tony Maiello, che firma anche la musica insieme a L. Vizzini Bisaccia - in grado di esaltare l’essenza della voce di Laura e la sua capacità interpretativa. La sua intensità è rivolta al ricordo di un amore passato e alla volontà di non lasciarselo sfuggire, per apprezzare e trattenere ogni minima sensazione e sconfiggere così il tempo che passa troppo in fretta.



Il video, che accompagna il brano, è girato da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni per SugarKane e vede Laura cantare avvolta da una atmosfera come sospesa e magica, una sorta di limbo che accompagna e sugella la poesia di questa ballad. (cs)

17 Gennaio 2017