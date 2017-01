Venerdì 20 Gennaio Luchè fa tappa a Milano presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 per un appuntamento live previsto dal suo Malammore Tour. Il rapper napoletano, conosciuto anche come Luca Imprudente, presenterà dal vivo “Malammore”, suo terzo album in studio contenente ben 19 brani e uscito lo scorso 16 Luglio su etichetta Universal Music.



Caratterizzato da brani differenti tra di loro ma ricchi di contenuti, il disco vede la partecipazione dei principali artisti della scena rap italiana tra cui Gué Pequeno, Da Blonde, Cocò e Baby K. Un lavoro ancorato alle sue radici ma allo stesso tempo contraddistinto da sound e atmosfere di livello internazionale che si avvalgono di rime esplicite, situazioni gangster e una produzione sonora di altissimo livello dove ogni beat è curato nei minimi dettagli, dal ritmo alle sfumature strumentali con innesti elettronici ricercati.



Alle rime veraci di un rap di strada duro e cattivo, in Malammore si affiancano sorprendenti confessioni di fragilità. Ci sono canzoni d’amore in cui agli adulti può toccare solo l’adulterio, dove un uomo ammette di essersi messo nudo in ginocchio davanti a una donna, dove un amante cerca di spiegare alla donna perduta da dove viene e perché non è riuscito a darle quello che voleva, dove un uomo deluso sogna bambini da crescere in un altro modo e mondo.



Considerato come uno degli artisti più originali del rap contemporaneo e contraddistinto da una personalità unica nel suo genere, Luchè negli ultimi anni ha collaborato con i migliori protagonisti della scena rap, da Guè Pequeno a Clementino, Marracash, Achille Lauro ed Emis Killa.



Accanto ai suoi maggiori successi, durante la speciale performance ai Magazzini, Luchè proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo lavoro. Da “Bello” in feat con Guè Pequeno a “E’ sord” sino a “Che Dio Mi Benedica” e “Il Mio nome”, non mancherà inoltre la possibilità di riascoltare “O’ Primmo Ammore”, singolo che ha anticipato l’uscita del nuovo album, nonché colonna sonora delle celebre serie tv Gomorra il cui video che sfiora le 5 milioni di views su Vevo.



L’apertura della serata sarà affidata a Cocò, giovanissimo rapper campano di grande talento della scuderia di Roccia Music. (cs)

13 Gennaio 2017