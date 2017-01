MACHINE GUN KELLY e L’ex Fifh Harmony CAMILA CABELLO si sono uniti per “BAD THINGS”, il singolo già ai vertici delle classifiche USA che arriva finalmente anche in ITALIA, da venerdì 13 gennaio il brano sarà infatti disponibile per la programmazione radiofonica nel nostro paese.



Il brano è accompagnato da un video ufficiale visibile su https://youtu.be/QpbQ4I3Eidg che in poco tempo ha già totalizzato oltre 38 milioni di views.





“BAD THINGS”, già disponibile negli store digitali, è prodotta da THE FUTURISTIC (Chris Brown, Three 6 Mafia, Bruno Mars) e vede la collaborazione della nuova rockstar del rap e della principessina pop cubano Americana.



In America, dove la canzone è già disponibile, il brano è presente nella Top20 di Spotify Global, ha raggiunto la #1 posizione di iTunes, la #2 posizione di Shazam, la Top10 di Spotify USA, la Top10 della BILLBOARD HOT 100 e in ITALIA, nonostante non fosse ancora in radio, ha già fatto capolino nella Top50 di Spotify (posizione 37).



Da una parte troviamo un bel tipino tosto come MACHINE GUN KELLY e dall’altra parte l’innocente CAMILA CABELLO che canta “Am I out of my head am I out of my mind...Don’t think that I can explain it, what can I say it’s complicated...". Il risultato è una vera e propria hit pop.



Il 2016 è stato un anno eccezionale per Kelly che ha diversificato il suo curriculum prendendo parte a diversi progetti al di fuori della musica.



Kelly infatti ha preso parte come attore nella serie firmata da Cameron Crowe Roadies e ha preso parte al film indipendente Punk Is Dead, Nerve (con Dave Franco e Emma Roberts) e a The Land (con Erykah Badu).



Ma non è tutto, ha anche firmato con la Wilhelmina Modeling Agency, sfilando durante la settimana della moda di Londra e la NYFW.



Machine Gun Kelly ha fatto la sua apparizione sulla scena musicale di Cleveland nel 2012. Il suo primo disco LACE UP ha debuttato alla posizione n.2 della Billboard’s R&B/Hip-Hop Album charts.



Nell’ottobre del 2015 Kelly ha pubblicato il suo secondo lavoro GENERAL ADMISSION abbracciando la prima posizione della Billboard’s R&B/Hip-Hop Album charts.



Il suo smisurato talento lo ha portato anche ad ottenere un MTV European Music Award e un MTVu Woodie.



La cantante e autrice 19enne CAMILA CABELLO è stata una delle componenti del gruppo femminile FIFH HARMONY il cui secondo disco 7/27 ha ottenuto il disco d’oro in America grazie al successo del singolo multiplatino "Work From Home". Il precedente singolo "Worth It", tratto dal disco di debutto Reflection, è stato il singolo più venduto di tutti i tempi di un gruppo femminile secondo Billboard e ha ottenuto 4 dischi di Platino in USA. I video di questi singoli hanno raggiunto entrambi oltre un miliardo di views su YouTube.



Come solista il suo singolo "I Know What You Did Last Summer" con Shawn Mendes è diventato platino in USA e anche negli altri maggiori paesi e ha raggiunto la Top20 della Billboard Hot 100, e oltre 200 milioni di stream. Il video ha superato quota 160mm di views su YouTube. (cs)

12 Gennaio 2017