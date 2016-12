NEWSIC.IT

news

artisti

album

charts

video

concerti

blog



RSS FEED

News

Interviste

Recensioni

Concerti ABOUT



COS'E'? Newsic ? il portale dedicato al mondo della musica che abbraccia tutti i generi e tutte le preferenze. Artisti da classifica, nomi emergenti, tendenze del momento e successi del passato: noi non facciamo differenze, tutto quello che ? cool lo troverete nelle nostre pagine.

CHI SIAMO? Siamo una redazione attenta a dove si sta muovendo la musica oggi. Crediamo nell'informazione e nell'arrivare prima di tutti a darvi gli stimoli giusti per essere sempre aggiornati su quanto succede in Italia e nel resto del mondo. Ma prima di tutto siamo degli ascoltatori appassionati. Tutto quello di cui vi parliamo ? stato 'testato' da noi.

PERCHE'? Perch? siamo in prima linea. Perch? siamo pronti e preparati. Perch? non vi raccontiamo storie. Perch? crediamo nel rapporto di fiducia con i nostri visitatori.

QUANDO? Sempre. 24 ore al giorno. 7 giorni su 7. 365 giorni all'anno. Newsic non vi lascer? mai da soli.

DOVE? Online, certo; non solo su newsic.it ma anche su tutti gli altri siti del nostro circuito.

NEWSIC NETWORK

www.newsic.it

www.bnow.it

www.rocknow.it

www.memoring.it

twitter.com/#!/Newsic1



ABBONATI A BNOW