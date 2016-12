Il virtuoso ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett pubblicherà il nuovo album dal titolo The Night Siren. Il disco sarà pubblicato il 24 marzo 2017 su InsideOut Music (Sony). Disponibile Ecco la Tracklist: 1. Behind the Smoke

2. Martian Sea

3. Fifty Miles from the North Pole

4. El Niño

5. Other Side of the Wall

6. Anything but Love

7. Inca Terra

8. In Another Life

9. In the Skeleton Gallery

10. West to East

11. The Gift (cs)

20 Dicembre 2016