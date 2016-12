Il 2016 sta per finire e abbiamo già tra le mani il primo possibile successo radiofonico del 2017. Si intitola “Hell.o” e a cantarlo è una giovane artista della Repubblica Ceca, LENNY.



Il brano, che sarà ufficialmente in radio solo dal 30 dicembre, è accompagnato da un video visibile su https://youtu.be/zG2TEQvNwJU.



Singer/songwriter/pianista con una voce unica, LENNY è senza dubbio uno dei più grandi talenti mai emersi in Repubblica Ceca, talento grazie al quale è riuscita a varcare i confini del suo paese (non sono molti gli artisti che ci riescono) e ad imporsi all’attenzione internazionale.



A dimostrare le sue capacità il suo singolo “Hell.o”, tratto dal suo disco “HEARTS” pubblicato quest’anno.



Parlando di “Hell.o” Lenny racconta: “Il pezzo parla dei nostri demoni interiori e di come li gestiamo, Il titolo “Hell.o” non è affatto un saluto ma un vero e proprio approccio per accoglierli e superarli”.



La sua voce straordinaria e la sua impressionante presenza scenica sono il biglietto da visita di LENNY, caratteristiche che le stanno permettendo di farsi conoscere non solo in Repubblica Ceca, dove è già una star, ma anche in Gran Bretagna, paese dove Lenny vive e suona spesso.



Lenny (Lenka Filipová, nata il 25 settembre 1993) eredita l’amore per la musica da sua madre, una popolare cantante Ceca conosciuta e apprezzata come chansonniere e straordinaria chitarrista.



Lenny inizia a suonare il piano a 4 anni, scrive la sua prima canzone a 11 e forma la sua prima band a 16.



Accompagnando la madre in molti concerti ha l’occasione di suonare in Australia, Canada, Europa e Asia, esperienza questa che le permette di arrivare in semifinale all’International Songwriting Competition in America con la sua canzone “You’re My Everything”.



Nel 2013 cattura l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori durante uno showcase durante il quale Universal Music presentava i suoi nuovi talenti.



Dopo aver pubblicato il suo primo EP “All My Love” (giugno 2013) Lenny lascia la sua Praga per trasferirsi a Londra e studiare composizione al British & Irish Modern Music Institute. A Dicembre dello stesso anno esce il suo secondo EP “Fighter”.



Questi due EP riscuotono un grande successo di critica e pubblico e regalano a Lenny molte nomination e premi, il più importante dei quali è come Best Breakthrough Artist Award ai Grammy Cechi “ANDĚL Awards“.



L’uscita quest’anno del suo primo album „Hearts” è stato un evento molto atteso in Patria: recensioni eccezionali, plauso di fan e critica e vendite da record lo hanno spedito dritto in testa alle classifiche degli album più venduti in Repubblica Ceca, sia in fisico che in digitale.



Lenny non si è fatta metter fretta: “Volevo scrivere canzoni che mi rappresentassero, quello che mi accade, quello che sento e che voglio esprimere. Volevo creare canzoni che ispirassero la gente e che tutti volessero ascoltare più e più volte”.





http://lennymusic.net/ (cs)

20 Dicembre 2016