A cinque anni dall’ultimo live italiano tornano a grande richiesta gli Evanescence il 4 luglio 2017 per un’unica data all’Ippodromo Snai San Siro, a Milano.



Al termine della tourneé del 2012, che li ha visti calcare i palchi di tutto il mondo, la band statunitense si prende una lunga pausa. L’annuncio arriva proprio dalla cantante Amy Lee che, dal palco della Wembley Arena di Londra, dice "Alla fine di ogni lungo tour si ha bisogno di riordinare le proprie idee. Penso che alla fine della corsa prenderemo una pausa per un po´ per capirci qualcosa”.



Così, dopo 5 anni, torna ad esibisirsi live una delle band più epiche del panorama della musica rock in Italia per un’unica data a Milano.



La loro hit più nota Bring to me life compie 7 anni con oltre 315 milioni di visualizzazioni. 20 Dicembre 2016 (cs)