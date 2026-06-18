MURDA in concerto a dicembre a Milano [info e Biglietti]

MURDA, una delle voci più influenti del rap turco contemporaneo, arriva in Italia per un unico appuntamento del suo UZAY TOUR: venerdì 4 dicembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Rapper, cantante e autore turco, all’anagrafe Önder Doğan, fonde hip-hop, trap e influenze musicali provenienti da tutto il mondo in uno stile che ha conquistato milioni di fan a livello internazionale. Ha iniziato la sua carriera nei Paesi Bassi, dove per molti anni ha dominato le classifiche rap olandesi affermandosi come una figura di riferimento della scena hip-hop locale, con brani di successo come “Rompe” e “Shutdown”. La sua carriera ha raggiunto una svolta decisiva nel 2019 grazie alla collaborazione con la superstar turca Ezhel: insieme hanno pubblicato successi da record come “Aya” e “Bi Sonraki Hayatımda Gel”, culminati nell’album “Made in Turkey”, uno dei progetti rap turchi più ascoltati in streaming di sempre, capace di ridefinire la portata internazionale del genere.

Con oltre un miliardo di stream, pubblicazioni ai vertici delle classifiche e concerti sold out in tutto il mondo, Murda ha consolidato la sua posizione come una delle voci più importanti del rap turco contemporaneo. Le collaborazioni con artisti come MERO e Hadise hanno ulteriormente ampliato il suo pubblico su scala internazionale.

Negli ultimi anni ha continuato a superare i confini geografici e musicali, con tournée di successo in Europa, Nord America, Turchia e Regno Unito, confermandosi come uno degli artisti più influenti e dinamici della scena urban contemporanea. Advertisement

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VENERDÌ 4 DICEMBRE | SANTERIA TOSCANA 31- MILANO

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