LAURA ESQUIVEL E BRENDA ASNICAR il concerto a Milano per le ex Mondo di Patty [Scaletta e Info]

Ve lo ricordate “Il Mondo di Patty”? A 19 anni dal successo mondiale della telenovela argentina, Laura Esquivel e Brenda Asnicar sono in Italia con i concerti del loro “AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR”.

Le cantati dopo ad essersi esibite a Roma (Cavea, Auditorium Parco della Musica) e a Napoli (Palapartenope) arrivano questa sera, mercoledì 1 luglio a Milano (Unipol Forum).

Uno spettacolo puramente musicale che ripropone tutte le canzoni della telenovela argentina che, sin dal suo debutto nel 2007, è diventata un vero e proprio fenomeno popolare in più di 50 paesi del mondo.

Sono passati gli anni, ma abbiamo sempre sognato questo momento. Oggi ci ritroviamo di nuovo sul palco e, questa volta, vogliamo che siate lì, con noi» – hanno dichiarato Laura e Brenda. Advertisement

Con una messa in scena memorabile e una produzione di altissimo livello, lo show è pensato per un pubblico che è cresciuto guardando la telenovela e che oggi è adulto, per far rivivere le storie che hanno segnato un’intera generazione, dando loro un nuovo significato. Le canzoni iconiche della serie verranno riproposte in nuove versioni, con arrangiamenti rinnovati, capaci di dialogare con la memoria emotiva degli spettatori.

Le caratteristiche dei personaggi di Laura (Patty) e Brenda (Antonella) vengono rielaborate: del passato si riprendono solo alcuni dettagli, come omaggio all’universo de “Il Mondo di Patty”. L’accento della storia, però, è posto sul presente: sulla presenza autentica, attuale e reale delle protagoniste, sull’evoluzione naturale di quelle bambine che oggi sono donne e artiste. Non da una prospettiva nostalgica, bensì come celebrazione consapevole, con un messaggio chiaro: «ogni tempo passato ci ha portate fin qui».

IL MONDO DI PATTY – LA TELENOVELA ARGENTINA DAL SUCCESSO MONDIALE

“Il Mondo di Patty” (Patito Feo) è una telenovela musicale argentina destinata al pubblico infanto-giovanile, interpretata da Laura Esquivel e Brenda Asnicar. Dal suo debutto, nell’aprile 2007, è stata trasmessa in oltre 50 Paesi tra America Latina, Europa e Asia, affermandosi come un successo mondiale: è stata la serie più vista di Disney Channel e ha infranto tutti i record di ascolti. La storia si svolge alla Pretty Land School of Arts, dove le due protagoniste si incontrano e competono in un concorso scolastico di commedia musicale. La trama mette in luce la vita di ciascuna e come, nonostante le differenze, condividono il desiderio di affermarsi nella musica. Il suo universo ha influenzato la cultura popolare, trasformando i protagonisti negli idoli del momento, con 4 tournée mondiali che hanno riunito oltre 2 milioni di spettatori, incluse diverse date al Teatro Gran Rex e spettacoli in luoghi emblematici come, tra gli altri, l’Auditorio Nacional, il Palau Sant Jordi, l’Arena di Verona e il Olympic Athletic Center of Athens. La discografia della serie ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di vendita internazionali fin dai primi album, “Patito Feo: La historia más linda” e “Patito Feo en el Teatro” (2007), diventando tra le colonne sonore più vendute in Paesi come Spagna, Italia, Grecia, Portogallo, Argentina, Messico e Colombia, tra gli altri. Tra i riconoscimenti figurano la candidatura agli International Emmy Awards come “Miglior Programma per Bambini e Ragazzi” (2008), 11 dischi di platino per le vendite dello stesso album in Grecia e diversi premi ai Premios Gardel, tra cui “Miglior Album per Bambini”, “Album più Venduto dell’Anno”, “DVD più Venduto dell’Anno” e “Ringtone più Venduto dell’Anno”, oltre al premio per “Miglior Fiction per Bambini” ai Premios Martín Fierro, tra altri riconoscimenti. A partire da novembre 2025, su richiesta del pubblico, la loro discografia è disponibile per la prima volta sulle piattaforme digitali.

LA SCALETTA

Questa potrebbe essere la scaletta dello show milanese.

Amigos del corazón

Somos las divinas

Cuatro paredes

(Laura Esquivel cover)

Nene bailemos

WACHITA

(Brenda Asnicar cover)

Ya no me duele

(Laura Esquivel cover)

Un día a la vez

(Laura Esquivel cover)

Vivo la vida

(Laura Esquivel cover)

Refugio

Y ahora qué

Quiero, quiero

Fiesta

Sueño de amor

Superstar

(Brenda Asnicar cover)

Diosa, Única, Bonita

A volar

Más

Tango llorón

Lady

(Brenda Asnicar cover)

Un beso para mí

Respeto

Cuando pienso en ti

Girasol

(Laura Esquivel cover)

Salvaje

(Brenda Asnicar cover)

Un rincón del corazón

Encore:

Las divinas

INFO & BIGLIETTI

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@lauraybrendaworldtour