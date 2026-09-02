JAKE BUGG in concerto a Milano in aprile [Info e Biglietti]

Jake Bugg torna in Italia con un unico appuntamento del suo Alamo – UK & European Tour. Il cantautore di Nottingham sarà in concerto venerdì 9 aprile 2027 alla Santeria Toscana 31 di Milano, per una delle tappe europee del tour legato al suo nuovo album Alamo.

IL NUOVO DISCO

Il disco, settimo album in studio della sua carriera, arriverà il 13 novembre e segna un ritorno alle radici country che hanno attraversato la formazione musicale di Bugg. Un percorso che guarda nuovamente a quelle influenze folk e americane già presenti negli esordi, ma con una scrittura più consapevole e meno incline alle illusioni della giovinezza.

​Dopo anni di tour e dischi, era il momento di guardare dentro di me – racconta Jake. Gli ultimi anni sono stati difficili, ho affrontato molte lotte. ‘Alamo’ poteva funzionare solo se fossi stato completamente onesto e vulnerabile. Ho sempre avuto difese e barriere, ma era ora di abbassarle”.



Il primo estratto ‘Never Can Tell’ è un brano trascinante, venato di rock, che affronta il tema delle amicizie e delle persone che si avvicinano quando arriva il successo. Jake spiega: “È davvero difficile sapere di chi fidarsi, soprattutto crescendo come ho fatto io. La vita ti mette davanti mille strade e non sai quale prendere. Devi seguire il tuo istinto”. Advertisement

Dopo il registro decisamente rock e politico di A Modern Day Distraction, pubblicato nel 2024, Bugg sposta il fuoco dall’esterno verso la propria storia. Le nuove canzoni affrontano infanzia, solitudine, amore e possibilità di rinascita, lasciando emergere una dimensione più personale del cantautore britannico.

Alamo comprende 11 tracce e nasce anche dalla collaborazione con due figure importanti della scena internazionale: lo storico amico e produttore Jimmy Hogarth, vincitore di diversi Grammy e già al lavoro con Anohni, Amy Winehouse, Paolo Nutini e Duffy, e Steve McKewan, autore e produttore che ha collaborato con Chris Stapleton, Kenny Chesney, Carrie Underwood, Eminem e Keith Urban.

Musicalmente Bugg torna così verso un country essenziale, lontano dalla ricerca di sovrastrutture. È una scelta che riporta in primo piano la chitarra, la voce ruvida e quella capacità di trasformare esperienze personali in canzoni dirette che aveva caratterizzato il suo esordio del 2012, quando, appena diciottenne, si impose sulla scena britannica con il suo omonimo album.

Le influenze di Bob Dylan, Johnny Cash e The Beatles restano parte del suo vocabolario, ma negli anni Bugg ha progressivamente allargato il proprio spettro tra folk, rock, country e songwriting britannico. Alamo sembra ora riportarlo nel punto in cui tutto era cominciato, con una prospettiva però diversa: non più quella del giovane cantautore che osserva il mondo, ma quella di un autore che torna a interrogare la propria storia.

IL SINGOLO

LA COVER E TRACKLIST

01.’When The Night’

02.’Never Can Tell’

03.’Alamo’

04.’The Life’

05.’Trapped In A Cage’

06.’Ten Stories High’

07.’Tall Poppies’

08.’Drop In The Water’

09.’Cloud In The Sky’

10.’Day By Day’

11.’Everywhere I Go’

INFO E BIGLIETTI

VENERDÌ 9 APRILE 2027 | MILANO @SANTERIA TOSCANA 31

WEB & SOCIAL

@Jakebugg