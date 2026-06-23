DELIA “Sicilia Bedda” l’album di debutto esce il 3 luglio

DELIA annuncia l’uscita del suo primo album “SICILIA BEDDA” (fuori venerdì 3 luglio).

Un debutto discografico atteso e simbolico che arriva al termine di una stagione straordinaria per la cantautrice e pianista siciliana. Dall’esperienza a X Factor 2025, che ne ha fatto conoscere il talento a un pubblico nazionale, fino all’approdo sul palco del Festival di Sanremo, durante la serata delle cover, accanto a Serena Brancale e Gregory Porter, passando per il successo di “AL MIO PAESE” insieme a Serena Brancale e Levante, diventato uno dei brani più amati degli ultimi mesi, DELIA ha costruito passo dopo passo un percorso artistico unico, riconoscibile e profondamente identitario.

“SICILIA BEDDA” è il manifesto artistico di DELIA, il progetto che racchiude la sua visione musicale e il suo profondo legame con la Sicilia. Attraverso un linguaggio contemporaneo che dialoga con la tradizione mediterranea, l’artista costruisce un universo sonoro personale in cui il dialetto siciliano diventa elemento identitario, poetico e musicale. Una cifra stilistica immediatamente riconoscibile che negli ultimi mesi ha conquistato pubblico e critica, rendendola una delle nuove voci più originali del panorama cantautorale italiano.

Al centro del disco ci sono le radici, la memoria, il senso di appartenenza, ma anche uno sguardo contemporaneo sulla figura femminile. Le protagoniste delle sue canzoni sono donne libere, consapevoli e determinate, che rivendicano il diritto di scegliere il proprio destino e la propria voce. Advertisement

L’album è stato anticipato dai singoli “AL MIO PAESE” con Serena Brancale e Levante e diventato un vero fenomeno di pubblico, da “RUM E CIOCCOLATA” insieme a FIAT131 e dalla title track “SICILIA BEDDA”, che hanno ulteriormente consolidato l’identità artistica di DELIA e il forte legame con il suo immaginario.

LA TRACKLIST

TANGO DI PASSIONE

RUM E CIOCCOLATA con FIAT131

SICILIA BEDDA

AL MIO PAESE con Serena Brancale e Levante

FIMMINA

LIBERA

NINNA NANNA NATÌA

ZITTA E MUTA

CLEOPATRA

BÉSAME MUCHO con Serena Brancale e Gregory Porter

CU TI LU DISSI

LE DATE

3 luglio 2026 – PESCARA @ Porto Turistico

10 luglio 2026 – TAORMINA @ Teatro Antico

31 luglio 2026 – PORTO RECANATI @ Arena Beniamino Gigli

7 agosto 2026 – TERMOLI @ Teatro Verde

9 agosto 2026 – SABAUDIA @ Arena del Mare BCC Roma

WEB & SOCIAL

@deliabuglisi