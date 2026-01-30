DELIA il suo primo Tour nei Teatri [Info e Biglietti]

DELIA è pronta a tornare sul palco, con la sua voce e la sua terra al centro. Da venerdì 13 febbraio prende il via il “SICILIA BEDDA TOUR”, che debutta in un Teatro degli Arcimboldi di Milano.

“SICILIA BEDDA TOUR” non è solo un tour, ma un atto di appartenenza. È il racconto di una terra, la sua Sicilia amata, lasciata, sognata, che continua a vivere anche quando si è lontani. È il punto d’incontro tra radici profonde e uno sguardo rivolto al futuro, tra la tradizione del folk e la libertà del cantautorato contemporaneo.

A partire dal 13 febbraio, quindi, quel sogno prenderà forma concreta sera dopo sera. Lo farà davanti a teatri pieni, attraversando l’Italia e l’Europa, incontrando un pubblico che in quelle canzoni si riconosce, si commuove, canta, e ritrova una parte di sé.

LE DATE

13 febbraio 2026 – MILANO @ Teatro degli Arcimboldi SOLD OUT

20 febbraio 2026 – TORINO @ Teatro Colosseo

1 marzo 2026 – PALERMO @ Teatro golden – SOLD OUT

13 marzo 2026 – ROMA – Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia – SOLD OUT

28 marzo 2026 – NAPOLI @ Casa della Musica – Federico I

29 marzo 2026 – ROMA – Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia Advertisement

21 giugno 2026 – PALERMO @ Teatro di Verdura

3 luglio 2026 – PESCARA @ Porto Turistico

10 luglio 2026 – TAORMINA @ Teatro Antico

31 luglio 2026 – PORTO RECANATI @ Arena Beniamino Gigli

7 agosto 2026 – TERMOLI @ Teatro Verde

9 agosto 2026 – SABAUDIA @ Arena del Mare BCC Roma

WEB & SOCIAL

@deliabuglisi