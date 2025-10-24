CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (24 ottobre) #NewMusicFriday

Benvenuti a Newsic Friday Vol. 43-2025. a nostra carrellata settimanale di uscite, curiosità e ritorni dal mondo della musica, raccontata attraverso il nostro Newsic-rating.
Dalle atmosfere intense dei Depeche Mode e dei Sleaford Mods, all’eleganza contemporanea di Sampha e Marco Castello, fino ai ritmi urban di Mecna e Anna and Vulkan, vi guidiamo tra emozioni, groove e nuove tendenze, offrendo un quadro completo e sempre aggiornato della scena musicale contemporanea. Preparatevi a scoprire chi questa settimana conquista le nostre playlist… e chi, invece, resta un passo indietro.
LA PLAYLIST
LE PAGELLE BRANO PER BRANO
Sleaford Mods – Gwendoline Christie – Big Special – Voto 8,50 – “The Good Life” è un ordigno lirico e sonoro: Fearn martella con beat industriali mentre Williamson vomita verità corrosive sulla scena contemporanea. Ironico, disperato, lucidissimo. Gli Sleaford Mods restano l’unico antidoto credibile al conformismo. Deflagrante.