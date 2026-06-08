BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN guarda il nuovo trailer

Arriva nelle sale BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, un evento cinematografico globale in diretta che porterà nei cinema di tutto il mondo il ritorno dei BTS al Busan Asiad Main Stadium il prossimo 13 giugno: alle ore 11:45 in diretta e alle ore 15:30 in differita.
Dopo l’apertura da record del ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’, le icone del pop mondiale BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook) tornano nell’iconico stadio per uno straordinario ritorno a casa, segnando la loro prima esibizione nella venue dopo l’ultimo concerto completo come gruppo nel 2022. Con 85 spettacoli in 34 città, il tour rappresenta la tournée più estesa mai realizzata da un artista coreano. La trasmissione da Busan segna il terzo evento cinematografico live del tour mondiale ‘ARIRANG’, dopo le riuscite dirette da Goyang e Tokyo in aprile. La performance si terrà il 13 giugno, anniversario del debutto dei BTS, aggiungendo un forte valore simbolico proprio nelle settimane in cui il gruppo celebra la propria eredità artistica e il futuro.
Non sono soltanto una band: i BTS sono diventati un simbolo capace di unire milioni di persone in tutto il mondo. Con oltre dieci anni di carriera, record infranti e una community internazionale tra le più attive e fedeli di sempre, il gruppo coreano ha trasformato il rapporto tra artista e pubblico in qualcosa di unico e assolutamente partecipativo.
Intitolato ARIRANG, il tour accompagna il quinto album in studio dei BTS, intrecciando un’esplorazione dell’identità e delle emozioni universali in grado di entrare in risonanza con tutti. Dall’inizio del tour, l’album ha ottenuto un successo globale senza precedenti, debuttando al primo posto della classifica Billboard 200 con 641.000 unità equivalenti vendute, segnando la settimana più importante per un gruppo dal 2014. Inoltre, le 14 tracce dell’album hanno occupato le prime quattordici posizioni della classifica Spotify Global Top 50, mentre ARIRANG è diventato l’album più venduto del 2026 finora, con 3,98 milioni di copie vendute nel primo giorno su tutte le piattaforme e formati. Con il suo spettacolare palco a 360 gradi “in-the-round”, il concerto offre un’esperienza immersiva che mette il pubblico al centro della celebrazione. I fan di tutto il mondo vorranno riunirsi nei cinema per vivere questo momento culturale unico da Busan e condividere sul grande schermo l’energia elettrizzante dei BTS il 13 giugno.
La distribuzione internazionale è a cura di Trafalgar Releasing. In Italia la distribuzione è un’esclusiva di Nexo Studios.
IL TRAILER
INFO E BIGLIETTI
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento saranno disponibili su BTSLIVEVIEWING.COM. Gli orari delle proiezioni varieranno a seconda del territorio: in alcune regioni, incluse Nord e Sud America ed Europa, le trasmissioni saranno differite per adattarsi ai fusi orari locali.
LE DATE
04-09 Goyang, South Korea – Goyang Stadium
04-11 Goyang, South Korea -Goyang Stadium
04-12 Goyang, South Korea – Goyang Stadium
04-17 Tokyo, Japan – tbd
04-18 Tokyo, Japan – tbd
04-25 Tampa, FL – Raymond James Stadium
04-26 Tampa, FL – Raymond James Stadium
05-02 El Paso, TX – Sun Bowl Stadium
05-03 El Paso, TX – Sun Bowl Stadium
05-07 Mexico City, Mexico – Estadio GNP Seguros
05-09 Mexico City, Mexico – Estadio GNP Seguros
05-10 Mexico City, Mexico – Estadio GNP Seguros
05-16 Stanford, CA – Stanford Stadium
05-17 Stanford, CA – Stanford Stadium
05-23 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
05-24 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
05-27 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
06-12 Busan, South Korea – tbd
06-13 Busan, South Korea – tbd
06-26 Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano
06-27 Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano
07-01 Brussels, Belgium – King Baudouin Stadium
07-02 Brussels, Belgium – King Baudouin Stadium
07-06 London, England – Tottenham Spur Stadium
07-07 London, England – Tottenham Spur Stadium
07-11 Munich, Germany – Allianz Arena
07-12 Munich, Germany – Allianz Arena
07-17 Paris, France – Stade de France
07-18 Paris, France – Stade de France
08-01 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
08-02 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
08-05 Foxborough, MA – Gillette Stadium
08-06 Foxborough, MA – Gillette Stadium
08-10 Baltimore, MD – M&T Bank Stadium
08-11 Baltimore, MD – M&T Bank Stadium
08-15 Arlington, TX – AT&T Stadium
08-16 Arlington, TX – AT&T Stadium
08-22 Toronto, Ontario – Rogers Stadium
08-23 Toronto, Ontario – Rogers Stadium
08-27 Chicago, IL – Soldier Field
08-28 Chicago, IL – Soldier Field
09-01 Los Angeles, CA – SoFi Stadium
09-02 Los Angeles, CA – SoFi Stadium
09-05 Los Angeles, CA – SoFi Stadium
09-06 Los Angeles, CA – SoFi Stadium
10-02 Bogotá, Colombia – tbd
10-03 Bogotá, Colombia – tbd
10-09 Lima, Peru – tbd
10-10 Lima, Peru – tbd
10-16 Santiago, Chile – tbd
10-17 Santiago, Chile – tbd
10-23 Buenos Aires, Argentina – tbd
10-24 Buenos Aires, Argentina – tbd
10-28 São Paulo, Brazil – tbd
10-30 São Paulo, Brazil – tbd
10-31 São Paulo, Brazil – tbd
11-19 Kaohsiung, Taiwan – tbd
11-21 Kaohsiung, Taiwan – tbd
11-22 Kaohsiung, Taiwan – tbd
12-03 Bangkok, Thailand – tbd
12-05 Bangkok, Thailand – tbd
12-06 Bangkok, Thailand – tbd
12-12 Kuala Lumpur, Malaysia – tbd
12-13 Kuala Lumpur, Malaysia – tbd
12-17 Singapore – tbd
12-19 Singapore – tbd
12-20 Singapore – tbd
12-22 Singapore – tbd
12-26 Jakarta, Indonesia – tbd
12-27 Jakarta, Indonesia – tbd
02-12-27 Melbourne, Australia – tbd
02-13-27 Melbourne, Australia – tbd
02-20-27 Sydney, Australia – tbd
02-21-27 Sydney, Australia – tbd
03-04-27 Hong Kong – tbd
03-06-27 Hong Kong – tbd
03-07-27 Hong Kong – tbd
03-13-27 Manila, Philippines
03-14-27 Manila, Philippines
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