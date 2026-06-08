BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN guarda il nuovo trailer

Arriva nelle sale BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, un evento cinematografico globale in diretta che porterà nei cinema di tutto il mondo il ritorno dei BTS al Busan Asiad Main Stadium il prossimo 13 giugno: alle ore 11:45 in diretta e alle ore 15:30 in differita.

Dopo l’apertura da record del ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’, le icone del pop mondiale BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook) tornano nell’iconico stadio per uno straordinario ritorno a casa, segnando la loro prima esibizione nella venue dopo l’ultimo concerto completo come gruppo nel 2022. Con 85 spettacoli in 34 città, il tour rappresenta la tournée più estesa mai realizzata da un artista coreano. La trasmissione da Busan segna il terzo evento cinematografico live del tour mondiale ‘ARIRANG’, dopo le riuscite dirette da Goyang e Tokyo in aprile. La performance si terrà il 13 giugno, anniversario del debutto dei BTS, aggiungendo un forte valore simbolico proprio nelle settimane in cui il gruppo celebra la propria eredità artistica e il futuro.

Non sono soltanto una band: i BTS sono diventati un simbolo capace di unire milioni di persone in tutto il mondo. Con oltre dieci anni di carriera, record infranti e una community internazionale tra le più attive e fedeli di sempre, il gruppo coreano ha trasformato il rapporto tra artista e pubblico in qualcosa di unico e assolutamente partecipativo.

Intitolato ARIRANG, il tour accompagna il quinto album in studio dei BTS, intrecciando un’esplorazione dell’identità e delle emozioni universali in grado di entrare in risonanza con tutti. Dall’inizio del tour, l’album ha ottenuto un successo globale senza precedenti, debuttando al primo posto della classifica Billboard 200 con 641.000 unità equivalenti vendute, segnando la settimana più importante per un gruppo dal 2014. Inoltre, le 14 tracce dell’album hanno occupato le prime quattordici posizioni della classifica Spotify Global Top 50, mentre ARIRANG è diventato l’album più venduto del 2026 finora, con 3,98 milioni di copie vendute nel primo giorno su tutte le piattaforme e formati. Con il suo spettacolare palco a 360 gradi “in-the-round”, il concerto offre un’esperienza immersiva che mette il pubblico al centro della celebrazione. I fan di tutto il mondo vorranno riunirsi nei cinema per vivere questo momento culturale unico da Busan e condividere sul grande schermo l’energia elettrizzante dei BTS il 13 giugno. Advertisement

La distribuzione internazionale è a cura di Trafalgar Releasing. In Italia la distribuzione è un’esclusiva di Nexo Studios.

IL TRAILER

INFO E BIGLIETTI

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento saranno disponibili su BTSLIVEVIEWING.COM. Gli orari delle proiezioni varieranno a seconda del territorio: in alcune regioni, incluse Nord e Sud America ed Europa, le trasmissioni saranno differite per adattarsi ai fusi orari locali.

LE DATE

04-09 Goyang, South Korea – Goyang Stadium

04-11 Goyang, South Korea -Goyang Stadium

04-12 Goyang, South Korea – Goyang Stadium

04-17 Tokyo, Japan – tbd

04-18 Tokyo, Japan – tbd

04-25 Tampa, FL – Raymond James Stadium

04-26 Tampa, FL – Raymond James Stadium

05-02 El Paso, TX – Sun Bowl Stadium

05-03 El Paso, TX – Sun Bowl Stadium

05-07 Mexico City, Mexico – Estadio GNP Seguros

05-09 Mexico City, Mexico – Estadio GNP Seguros

05-10 Mexico City, Mexico – Estadio GNP Seguros

05-16 Stanford, CA – Stanford Stadium

05-17 Stanford, CA – Stanford Stadium

05-23 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

05-24 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

05-27 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

06-12 Busan, South Korea – tbd

06-13 Busan, South Korea – tbd

06-26 Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano

06-27 Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano

07-01 Brussels, Belgium – King Baudouin Stadium

07-02 Brussels, Belgium – King Baudouin Stadium

07-06 London, England – Tottenham Spur Stadium

07-07 London, England – Tottenham Spur Stadium

07-11 Munich, Germany – Allianz Arena

07-12 Munich, Germany – Allianz Arena

07-17 Paris, France – Stade de France

07-18 Paris, France – Stade de France

08-01 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

08-02 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

08-05 Foxborough, MA – Gillette Stadium

08-06 Foxborough, MA – Gillette Stadium

08-10 Baltimore, MD – M&T Bank Stadium

08-11 Baltimore, MD – M&T Bank Stadium

08-15 Arlington, TX – AT&T Stadium

08-16 Arlington, TX – AT&T Stadium

08-22 Toronto, Ontario – Rogers Stadium

08-23 Toronto, Ontario – Rogers Stadium

08-27 Chicago, IL – Soldier Field

08-28 Chicago, IL – Soldier Field

09-01 Los Angeles, CA – SoFi Stadium

09-02 Los Angeles, CA – SoFi Stadium

09-05 Los Angeles, CA – SoFi Stadium

09-06 Los Angeles, CA – SoFi Stadium

10-02 Bogotá, Colombia – tbd

10-03 Bogotá, Colombia – tbd

10-09 Lima, Peru – tbd

10-10 Lima, Peru – tbd

10-16 Santiago, Chile – tbd

10-17 Santiago, Chile – tbd

10-23 Buenos Aires, Argentina – tbd

10-24 Buenos Aires, Argentina – tbd

10-28 São Paulo, Brazil – tbd

10-30 São Paulo, Brazil – tbd

10-31 São Paulo, Brazil – tbd

11-19 Kaohsiung, Taiwan – tbd

11-21 Kaohsiung, Taiwan – tbd

11-22 Kaohsiung, Taiwan – tbd

12-03 Bangkok, Thailand – tbd

12-05 Bangkok, Thailand – tbd

12-06 Bangkok, Thailand – tbd

12-12 Kuala Lumpur, Malaysia – tbd

12-13 Kuala Lumpur, Malaysia – tbd

12-17 Singapore – tbd

12-19 Singapore – tbd

12-20 Singapore – tbd

12-22 Singapore – tbd

12-26 Jakarta, Indonesia – tbd

12-27 Jakarta, Indonesia – tbd

02-12-27 Melbourne, Australia – tbd

02-13-27 Melbourne, Australia – tbd

02-20-27 Sydney, Australia – tbd

02-21-27 Sydney, Australia – tbd

03-04-27 Hong Kong – tbd

03-06-27 Hong Kong – tbd

03-07-27 Hong Kong – tbd

03-13-27 Manila, Philippines

03-14-27 Manila, Philippines

WEB & SOCIAL

@bts.bighitofficial

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