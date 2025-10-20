BRESH: da sabato parte il tour. “Mediterraneo” è disco di platino!

L’album “MEDITERRANEO” di BRESH è certificato PLATINO (FIMI / NIQ). L’album, che ha debuttato al primo posto in classifica, è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh.
All’interno dell’album sono contenuti anche i singoli “Umore marea” (certificato ORO), “Dai che fai”, attualmente in radio, e il brano sanremese “La tana del granchio” (certificato PLATINO).
IL TOUR
A partire da fine ottobre, BRESH sarà per la prima volta protagonista di un tour nei palasport: dopo la data zero a Jesolo, il tour proseguirà a Roma, due date SOLD OUT a Milano, e per finire a Bologna.
Sabato 25 ottobre – JESOLO @ Palazzo del Turismo (data zero)
Sabato 1° novembre – ROMA @ Palazzo dello Sport
Giovedì 6 novembre – MILANO @ Unipol Forum (SOLD OUT)
Venerdì 7 novembre – MILANO @ Unipol Forum (SOLD OUT)
Domenica 9 novembre – BOLOGNA @ Unipol Arena