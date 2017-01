L´amore e la violenza,tornano i Baustelle in gran stile con un disco che va capito, ascoltato, compreso. Un album che proprio per i tempi, dove l´immediatezza la fa da padrona, aiuta il pubblico a fermarsi, apprezzando la novità che i Baustelle riescono ad incarnare, ancora. "Se facciamo quello che facciamo è perché presupponiamo un pubblico intelligente: se lo abitui, può ascoltare anche cose pesantissime, non è l’artista che si deve piegare al pubblico. E noi abbiamo fiducia nel nostro". Così esordisce Bianconi. Ascoltando attentamente il disco comprendi vivamente quanto ciò che i Baustelle vivono o sentono è espresso attraverso la loro musica. Al di lá dei tecnicismi è la loro capacità di descrivere la realtà che ancora entusiasma. Una realtà talvolta dura da digerire, che anche se in sottofondo la fa da padrona. L´arte può raccontare il mondo contemporaneo. Esser soggettivi è inevitabile, a maggior ragione questa volta che lo abbiamo messo come programma: raccontare una cosa pubblica e politica come l´Occidente di oggi. Di fatto l’amore e la violenza siamo noi e il nostro intimo in un contesto di guerra. Il disco è una lunga canzone d’amore sotto i bombardamenti".

Una realtà emotiva che non può non combaciare con il vissuto di chi ne scrive, così Lepidoptera diventa il caposaldo dell´attaccamento alla vita di Bianconi, e la sua paternità, con il saliscendi emotivo che ne comporta, vien ben rappresentata in note. "Quando diventi padre sembra che acquisisci dei superpoteri, difenderesti il tuo cucciolo con istinto animale, e insieme nasce un senso di estremo attaccamento alla vita perché mai come in questa condizione di pace non vorresti mai morire. Sarà perché ho avuto un figlio non da giovanissimo, non saprei… a me ne è mai fregato niente della morte , ma da quando sono padre, ecco, mi girerebbero le scatole se dovessi morire proprio adesso".

I Baustelle tornano con un album che già dal titolo pare essere una piccola dichiarazione di intenti Ci siamo ritrovati a osservare il mondo e renderci conto che è in guerra. Una guerra diversa dal concetto abituale, perché entra nel privato, nell’intimo. Abbiamo pensato, allora, perché non fare un disco di canzoni d’amore in tempo di guerra? Da lì si sono accese tutte le idee, con tutti i possibili riferimenti letterari partendo da Prévert; sono storie d’amore liriche, poetiche sullo sfondo della guerra". Sarà curioso vederli nei teatri, curioso perché le atmosfere talvolta rarefatte saranno difficilmente riproducibili, o forse no. I Baustelle sono uno dei più longevi gruppi in Italia che ha sempre fatto della sperimentazione il loro fil rouge tra i vari album pubblicati. "Il teatro costringe a un ascolto e a un coinvolgimento più attento. Dopo il tour Fantasma, torniamo nei teatri, ma con un approccio diverso; portare questo disco su quel tipo di palco sarà più che altro una sfida".





Testo di Elena Rebecca Odelli