ANTONELLO VENDITTI nel 2027 il nuovo tour nei palasport [Info e biglietti]

Dopo due anni di concerti, celebrazioni e oltre 300.000 spettatori raccolti in più di 60 date, Antonello Venditti guarda già al 2027 e annuncia il ritorno nei principali palasport italiani con il nuovo tour “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”.

Il cantautore romano, reduce dal tour estivo inaugurerà il nuovo capitolo live con una data speciale l’8 marzo 2027 al Palazzo dello Sport di Roma, nel giorno del suo compleanno. Un appuntamento che assume così anche il valore simbolico di un ritorno nella sua città, prima della partenza del tour nei palasport.

Il nuovo spettacolo arriva dopo il lungo percorso dedicato ai quarant’anni di Notte prima degli esami e dell’album Cuore, due titoli ormai sedimentati nell’immaginario collettivo della musica italiana. Un ciclo celebrativo che ha riportato il repertorio di Venditti davanti a un pubblico trasversale, senza trasformarlo in un semplice esercizio nostalgico.

In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali sarà invece l’occasione per rimettere in movimento quel repertorio, intrecciando le canzoni che hanno segnato la carriera dell’artista con una fase nuova. Venditti è infatti attualmente al lavoro in studio su nuova musica, mentre il palco torna a essere il luogo naturale in cui far dialogare passato e presente. Advertisement

DATE & BIGLIETTI

08 marzo 2027 – ROMA – Palazzo dello Sport

03 aprile 2027 – MANTOVA – Pala Unical

09 aprile 2027 – TORINO – Inalpi Arena

14 aprile 2027 – BERGAMO – Chorus Life Arena

17 aprile 2027 – MILANO – Unipol Forum

21 aprile 2027 – PADOVA – Kioene Arena

28 aprile 2027 – ANCONA – Pala Prometeo

08 maggio 2027 – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

15 maggio 2027 – BARI – Pala Florio

19 maggio 2027 – NAPOLI – Pala Partenope

22 maggio 2027 – MESSINA – Pala Rescifina

WEB & SOCIAL

@antonellovenditti.official/