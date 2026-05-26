AMBLE arrivano in Italia per un’unica data a Milano [Info e Biglietti]

Il trio folk irlandese AMBLE arriva in Italia per un’unica data del tour europeo, venerdì 12 febbraio 2027 alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Trio folk irlandese composto da Robbie Cunningham, Oisín McCaffrey e Ross McNerney, nato in Irlanda nel 2022. Cresciuti tra le contee di Leitrim, Longford e Sligo, gli Amble hanno conquistato rapidamente il pubblico grazie a un sound autentico, essenziale e profondamente legato alla tradizione narrativa irlandese.

Partiti dai pub e dai piccoli live acustici, il trio si è fatto conoscere attraverso armonie vocali intime, arrangiamenti minimali e testi capaci di raccontare emozioni quotidiane con grande immediatezza. Dopo la pubblicazione degli EP “Of Land and Sea” e “The Commons”, gli Amble hanno attirato l’attenzione internazionale, collezionando milioni di streaming e una crescente fanbase in Europa e Nord America. Nel 2025 hanno pubblicato il loro album d’esordio “Reverie”, un lavoro che ha confermato la capacità della band di trasformare semplicità e autenticità in un linguaggio universale.

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INFO E BIGLIETTI

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 29 maggio.

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2027 | SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

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@ambleofficial